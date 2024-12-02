ВОЙНА В Украине На вооружение ВСУ принят бронетранспортер с огромным запасом хода и мощным вооружением

2024-12-02 11:33

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации бронемашину Oncilla-Shturm, предназначенную для выполнения широкого спектра боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании дают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса горючего хватает более чем на 700 км пути.

Стандартное оборудование бронетранспортера включает в себя автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку. Вооружение - дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский рассказал о проблеме в оснащении бригад ВСУ, а не в количестве войск

2024-11-30 15:30

Украина получила от Канады зимнюю форму для ВСУ

2024-11-30 09:30

Не может произвести достаточно для ВСУ: Европа меняет подход в вооружении Украины, - WSJ

2024-11-26 22:15

Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб

2024-11-25 19:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Рашисты готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении

2024-12-02 13:32

Франция добивается разрешения отправить своих военных инструкторов в Украину

2024-12-02 12:28

На вооружение ВСУ принят бронетранспортер с огромным запасом хода и мощным вооружением

2024-12-02 11:33

Разведка Великобритании проанализировала наступление рашистов после захвата Угледара

2024-12-02 08:23
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Рашисты готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении 2024-12-02 13:32
Франция добивается разрешения отправить своих военных инструкторов в Украину 2024-12-02 12:28
На вооружение ВСУ принят бронетранспортер с огромным запасом хода и мощным вооружением 2024-12-02 11:33
Разведка Великобритании проанализировала наступление рашистов после захвата Угледара 2024-12-02 08:23