ВОЙНА В Украине На вооружение ВСУ принят бронетранспортер с огромным запасом хода и мощным вооружением

2024-12-02 11:33

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации бронемашину Oncilla-Shturm, предназначенную для выполнения широкого спектра боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании дают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса горючего хватает более чем на 700 км пути.



Стандартное оборудование бронетранспортера включает в себя автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку. Вооружение - дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.



