Политика Работа в Чехии: страна ежегодно будет трудоустраивать по 40 тысяч украинцев

2019-08-27 09:12 177

Чешское правительство утвердило квоты для привлечения большого колчества иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности.

Как сообщает Чешское радио, беспрецнедентно крупные квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тысяч граждан этой страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тысяч украинцев.

Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. - для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд крон (примерно €40 млн) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

Украина получит 20 млн крон (около €790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в этой стране.

Напомним, по статистике каждый пятый украинец, длительно работавший за рубежом, не хочет вновь ехать туда на заработки.