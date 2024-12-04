ВОЙНА В Украине Разведка подтвердила, что враг активно использует устаревшие северокорейские ракеты и снаряды

2024-12-04 11:28

Северная Корея передает рашистам ракеты, которыми и атакует Украину, в частности, KN-23. Уже известно о применении около 60 таких ракет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.



По его словам, KN-23 созданы на основе устаревших технологий, из-за чего их точность не слишком высока.



Однако КНДР также передает рф большое количество артиллерийских боеприпасов, насчитывающих миллионы единиц.



"Мы постоянно видим перемещение грузов, контейнеров. Не исключаем, что там могут быть артиллерийские боеприпасы, которые Северная Корея производит, которые уже содержатся у нее на складах. Да, это тоже огромная опасность для Украины", - добавил он.





