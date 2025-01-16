Политика Глава МИД заявил, что союзники не требуют от Киева быстрого начала мирных переговоров

2025-01-16 12:30

Союзники не давят на военно-политическое руководство Украины по поводу быстрого начала переговоров с рф об окончании войны. Партнеры, наоборот, заинтересованы в усилении переговорных позиций Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкны.

"Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Очень важно, что это безраздельное понимание справедливого мира. Поэтому никакого давления на нас нет. Мы совместно с нашими союзниками работаем над достижением этой цели. Более того, мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить (позицию) Украины на пути к достижению справедливого мира", - заверил чиновник.

По его словам, такое усиление является "стратегическим интересом трансатлантического сообщества", ведь речь идет не только об агрессии рфпо отношению к Украине.