ВОЙНА В Украине Глава МИД Украины заявил, что рф устроила массированное гибридное наступление на Европу

2024-12-13 09:29

Путинская роССия устроила массированное гибридное наступление на Европу. Его уже почувствовали Грузия, Молдова и Румыния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Вместе с военной агрессией против Украины россия начала массированное гибридное наступление на Европу. Она использует все гибридные инструменты, от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны", - рассказал он.

Как отметил министр, Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия россии продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.

«Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию России», - констатировал Сибига

Для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы, по мнению главы МИД, необходимо принять ряд неотложных шагов, в частности:

  • полностью заблокировать российскую пропаганду
  • усилить усилия полиции и контрразведки
  • укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан рф

 

 

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