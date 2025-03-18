ВОЙНА В Украине Украина будет определяющей стороной мониторинга за соблюдением режима прекращения огня

2025-03-18 13:35

Украина будет определяющей стороной мониторинга за соблюдением режима прекращения огня, поскольку все происходит на ее территории. Но могут быть задействованы и международные силы. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью для РБК-Украина.

Он напомнил о горьком опыте "минского процесса" и установленных тогда перемириях, которых было, как минимум, 25. Это означает, что следует немедленно ожидать от российской стороны провокаций и что россияне не соблюдают своих договоренностей.

"Их практика - сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля", - заявил он.

Сибига отметил, что, вероятно, механизм контроля должен быть с международной компонентой.

"Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия. И я уже это говорил, мы уже приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса", - напомнил он.

Министр отметил технические возможности, которые Украина нарастила за последние годы - возможности задействования беспилотников для этого мониторинга.

"Но безусловно международная составляющая должна быть, для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций со стороны россии", - добавил он.

По его словам, обычно такие механизмы контроля за соблюдением перемирия работают под эгидой ООН, ОБСЕ или различных других международных институтов.

"В то же время, учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, нужно тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия", - сказал глава МИД.

Сибига рассказал, что это также предмет для обсуждения с коллегами из Европы и США.

"И мы сейчас также эти консультации проводим, лично я также провожу как министр, потому что здесь мы нуждаемся и в экспертизе, и в коллективной дипломатической мудрости", - отметил он.

А отвечая на вопрос о том, что страна-агрессор может заявить о недоверии к контролерам из стран Запада и потребует наблюдателей из Беларуси или Китая, Сибига заявил: "Я не буду предполагать, что они будут себе выдумывать. Есть четкие понимания, четкие правила, как это должно быть, чтобы соответствовать процессу обеспечения перемирия. Это наша позиция, мы понимаем примерно конфигурацию, уже имеем достаточно дипломатических шрамов в нашей истории, чтобы четко понимать и наш национальный интерес, и те шаги, которые действительно являются действенными".