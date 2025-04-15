ВОЙНА В Украине Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня

2025-04-15 11:30

Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны (ПВО) стратегического уровня. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает пресс-служба МИД.

Указано, что во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС, который проходит в Люксембурге, Сибига подчеркнул важность решительных шагов Европы по усилению украинских и собственных возможностей.

Он напомнил о последних трагических обстрелах Кривого Рога и города Сумы, во время которых погибло большое количество гражданских лиц.

"Призываю ваши правительства и муниципалитеты рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки для Сум и Кривого Рога, для людей в этих городах. Вся Украина будет благодарна вам за это", - сказал Сибига.

Министр призвал усилить военную помощь для Украины, прежде всего в отношении возможностей противовоздушной помощи: предоставить дополнительные комплексы, пусковые установки, ракеты и запчасти.

По его словам, в Украине началась работа по разработке собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня. При этом, европейские страны, которые выразят желание сделать инвестиции в эту программу, смогут ускорить ее реализацию.

Глава МИД также подчеркнул другие первоочередные военные потребности:

боеприпасы;

дальнобойные ракеты;

бронированные машины;

инженерное оборудование;

боевую авиацию;

дроны;

инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.

"Путин пойдет дальше вглубь Европы и ближе к вашим домам, если его не остановить в Украине. Такая реальность. И мы не хотим, чтобы ваши страны когда-либо увидели удары кассетными баллистическими ракетами по жилым кварталам или детским площадкам. Именно поэтому необходимо действовать сейчас, чтобы достичь мира, чтобы усилить Украину и увеличить давление на москву", - отметил Сибига.