Политика Северная Корея взамен на ракеты и снаряды получает от рф ядерные технологии - Генсек НАТО

2024-12-05 11:34

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что есть все основания утверждать, что в Северную Корею поступают ядерные технологии.



Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, генсек НАТО Марк Рютте заявил: "Я не планирую сейчас раскрывать разведывательную информацию, но в общем плане могу сказать, что мы не должны быть наивными. И сейчас я говорю об этом, потому что, по нашему мнению, есть все основания утверждать, что ядерные и ракетные технологии поступают в Северную Корею".



Он подчеркнул, что такая ситуация создает риск того, что Северная Корея станет угрозой не только Европе, но и США и Канаде, а также, конечно, региону, включая Южную Корею и Японию.



Россия и КНДР в последние месяцы значительно усилили свои военные связи, что вызывает вопрос - не начал ли северокорейский режим получать доступ к российским военным технологиям. В июне этого года КНДР и россия подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.