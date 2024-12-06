ВОЙНА В Украине Стало известно, почему враг не бросает на передовую северокорейцев

2024-12-06 13:30

рф пока не привлекает наемников из Северной Кореи напрямую к боевым действиям в Курской народной республике. Вместо этого держит их во втором эшелоне. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что наемников подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде. И сейчас северные корейцы привлекаются к несению дежурства на наблюдательных пунктах и ​​блокпостах, также они охраняют районы сосредоточения вражеских войск.

"Однако привлечение наемников к непосредственным боевым действиям пока не происходит. Фактически привлечение северокорейских боевиков позволило кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить в мясорубку на передовую, ведь жизнь россиянина ничего не стоит в отличие от жизни наемника", - заявили в ЦНС.