ВОЙНА В Украине Стало известно, почему враг не бросает на передовую северокорейцев

2024-12-06 13:30

рф пока не привлекает наемников из Северной Кореи напрямую к боевым действиям в Курской народной республике. Вместо этого держит их во втором эшелоне. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что наемников подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде. И сейчас северные корейцы привлекаются к несению дежурства на наблюдательных пунктах и ​​блокпостах, также они охраняют районы сосредоточения вражеских войск.

"Однако привлечение наемников к непосредственным боевым действиям пока не происходит. Фактически привлечение северокорейских боевиков позволило кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить в мясорубку на передовую, ведь жизнь россиянина ничего не стоит в отличие от жизни наемника", - заявили в ЦНС.

subscriber subscriber

Еще по теме

Северная Корея взамен на ракеты и снаряды получает от рф ядерные технологии - Генсек НАТО

2024-12-05 11:34

Разведка подтвердила, что враг активно использует устаревшие северокорейские ракеты и снаряды

2024-12-04 11:28

Министр обороны рф поехал в Северную Корею: что выклянчил

2024-11-30 13:30

ISW рассказал, как роССия "отблагодарила" Северную Корею за отправку солдат на войну

2024-11-24 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Стало известно, почему враг не бросает на передовую северокорейцев

2024-12-06 13:30

У Зеленского сделали заявление о снижении мобилизационного возраста до 18 лет

2024-12-06 11:32

Нидерланды готовят к передаче Украине 30 тысяч комплектов военной формы б/у

2024-12-06 08:26

Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ из-за атак врага на энергетику

2024-12-05 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Стало известно, почему враг не бросает на передовую северокорейцев 2024-12-06 13:30
У Зеленского сделали заявление о снижении мобилизационного возраста до 18 лет 2024-12-06 11:32
Нидерланды готовят к передаче Украине 30 тысяч комплектов военной формы б/у 2024-12-06 08:26
Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ из-за атак врага на энергетику 2024-12-05 10:27