Политика США оперативно размещают модифицированные ядерные авиабомбы в странах Европы

2025-01-20 14:39

В ответ на неадекватные угрозы российского бункерного диктатора свердержавы активно усиливают свой потенциал. Соединенные Штаты размещают модифицированные ядерные авиабомбы B61 в версии B61-12 в странах Европы. Об этом сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби.

"Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах", - заявила она.

Груби отметила, что информация об их количестве засекречена.

Известно, что новые авиабомбы B61-12 после прохождения модернизации обладают меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако они имеют новое хвостовое оперение, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд прямо с самолета, после чего самостоятельно будет лететь до объекта значительное расстояние.

В 2023 году на складах в Европе находилось примерно 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4. По 15 ядерных авиабомб было размещено на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальке (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик.Данные бомбы могут сбрасывать с самолетов F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.