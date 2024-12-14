ВОЙНА В Украине Норвегия откроет в Киеве офис для помощи бизнесу, участвующему в восстановлении Украины

2024-12-14 10:31

Норвегия намерена открыть в Киеве офис, который будет помогать норвежскому бизнесу, заинтересованному приобщению к восстановлению Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли Норвегии, сообщает ЕП.

Офис будет координировать работу с норвежским посольством и другими партнерами Северной Европы.

По словам министра торговли и промышленности Цецилих Миркур, Норвегия ставит цель запустить такой офис как можно быстрее и сейчас размышляет, как лучше организовать его работу.

"Бизнес-сообщество хотело, чтобы на месте в Киеве был человек, который может обеспечивать поддержку и координацию усилий норвежского бизнеса… Это будет важным дополнением ко всей хорошей работе, которую уже сделали норвежские предприниматели для Украины", - отметила Миркур.

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