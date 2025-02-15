ВОЙНА В Украине Власти Норвегии выделили еще 106 млн долларов на средства ПВО для Украины

2025-02-15 10:31

Норвежское правительство решило выделить еще 1,2 млрд норвежских крон (106 млн долларов) на средства ПВО для Украины. Об этом сообщило Минобороны скандинавской страны.

"Противовоздушная оборона уже давно является самой приоритетной военной потребностью Украины, чрезвычайно важна для защиты как военной, гражданской инфраструктуры, так и населения Украины. В 2024 году Норвегия предоставила Украине ПВО более чем на 6 млрд крон. Правительство недавно решило дополнительно потратить около 1,2 млрд крон на меры противовоздушной обороны Украины", - заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

Во время встречи контактной группы по Украине в среду Норвегия сообщила министру обороны Рустему Умерову, что обеспечит больше ПВО, закупив ее у США. Взнос будет сделан через программу JUMPSTART, так же, как Норвегия ранее внесла больший вклад по F-16 (тогда была увеличена поддержка ВВС Украины на 1,3 млрд крон и передано 130 малых катеров).

Программа JUMPSTART базируется на хорошо внедренной программе по продаже военной техники за рубежом (FMS), по которой страны могут покупать военное оборудование и услуги поддержки через Пентагон.