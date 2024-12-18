Жеребьевка Евро-2025: Кому повезло с соперником, а кто попал в "группу смерти"

Со 2 по 25 июля 2025 г. на стадионах Швейцарии пройдет чемпионат Европы среди женщин. Все сборные узнали своих соперников на групповой стадии.
Хозяйки турнира попали в группу А, где их соперницами будут сборные Норвегии, Исландии и Финляндии. Сборная Испании, действующие чемпионки мира, сыграют в группе В со сборными Португалии, Италии и Бельгии.
Группа С собрала в своем составе Германию, Польшу, Данию и Швецию. В группу D попала сборная Англии, которая будет защищать титул завоеванный в 2023 году, и команды Франции, Вельса и Нидерландов.
Сборная Украины не смогла пробиться на континентальное первенство, уступив в плей-офф сборной Бельгии.