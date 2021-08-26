Спорт Сегодня жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов - составы корзин и даты матчей

2021-08-26 11:22

Украина в этом сезоне будет представлена двумя командами. Динамо и Шахтер находятся в разных корзинах, потому на этом этапе не встретятся. Даты поединков уже известны, но точное расписание с конкретными матчами будет обнародовано после жеребьевки.

После завершения всех ответных поединков плей-офф раунда Лиги чемпионов стали известны все участники группового раунда турнира. Динамо попало сразу в группу, как чемпион страны, а Шахтер сумел пройти два раунда квалификации.

Также стали известны корзины перед жеребьевкой группового этапа. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии). Остальные команды распределены по корзинам 2-4 в соответствии с клубным рейтингом.

При этом Шахтер попал в третью корзину, а Динамо - в четвертую. Жеребьевка состоится 26 августа и начнется в 19:00 по Киеву.

  • Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.
  • Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, МЮ, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.
  • Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер, Лейпциг, Зальцбург, Бенфика, Аталанта, Зенит.
  • Корзина 4: Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Команды из одной ассоциации будут разведены по разным группам, также УЕФА будет разводить украинские и российские клубы (Динамо не сыграет с Зенитом). О других возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

При этом во время жеребьевки наши клубы будут разведены по группам так, чтобы они играли в разные дни проведения поединков Лиги чемпионов.

Даты матчей :

  • Тур 1: 14/15 сентября
  • Тур 2: 28/29 сентября
  • Тур 3: 19/20 октября
  • Тур 4: 2/3 ноября
  • Тур 5: 23/24 ноября
  • Тур 6: 7/8 декабря.
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