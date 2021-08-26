Сегодня жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов - составы корзин и даты матчей

Украина в этом сезоне будет представлена двумя командами. Динамо и Шахтер находятся в разных корзинах, потому на этом этапе не встретятся. Даты поединков уже известны, но точное расписание с конкретными матчами будет обнародовано после жеребьевки.
После завершения всех ответных поединков плей-офф раунда Лиги чемпионов стали известны все участники группового раунда турнира. Динамо попало сразу в группу, как чемпион страны, а Шахтер сумел пройти два раунда квалификации.
Также стали известны корзины перед жеребьевкой группового этапа. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испании, Англии, Германии, Италии, Франции и Португалии). Остальные команды распределены по корзинам 2-4 в соответствии с клубным рейтингом.
При этом Шахтер попал в третью корзину, а Динамо - в четвертую. Жеребьевка состоится 26 августа и начнется в 19:00 по Киеву.
Команды из одной ассоциации будут разведены по разным группам, также УЕФА будет разводить украинские и российские клубы (Динамо не сыграет с Зенитом). О других возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.
При этом во время жеребьевки наши клубы будут разведены по группам так, чтобы они играли в разные дни проведения поединков Лиги чемпионов.
Даты матчей :