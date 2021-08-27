Спорт Сегодня жеребьевка Лиги конференций: все команды-участники, корзины и даты матчей

2021-08-27 10:13

Завершились все ответные поединки отборочного раунда Лиги конференций, по итогам которых определились участники группового этапа.

Украину в дебютном сезоне будет представлять луганская Заря, которая не смогла пробиться через плей-офф квалификации в Лигу Европы. Подопечные Виктора Скрипника попали во вторую корзину.

Жеребьевка состоится 27 августа и начнется в 14:30 по Киеву.

Корзина 1: Рома, Тоттенхэм, Базель, Славия Прага, Копенгаген, Гент, АЗ, Ласк

Корзина 2: Фейеноорд, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Заря

Корзина 3: Унион Берлин, ЦСКА София, Витесс, Слован, Яблонец, Алашкерт, Флора, Кайрат

Корзина 4: Линкольн, Раннерс, Анортосис, Омония, ХИК, Маккаби Хайфа, Буде/Глимт, Мура

Всего на групповом этапе сыграют 32 клуба, которые поборются за выход в плей-офф Лиги конференций.

Команды из одной страны будут разведены по разным группам. О возможных других ограничениях будет известно до начала церемонии жеребьевки.

Расписание с конкретными матчами будет обнародовано после жеребьевки. Даты матчей:

Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря.

Победители групп пройдут в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы.