ВОЙНА В Украине В 2025 году в Украине значительно поднимут выплаты курсантам военных вузов и училищ

2024-12-24 10:26

С 2025 года в Украине вырастет денежное обеспечение курсантов военных учреждений высшего образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине - это 8000 гривен.

"С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное довольствие также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 000 гривен", - добавил он.

Замминистра отметил, что "обеспечение лучших условий для обучения и службы будущих офицеров - это инвестиция в успех и победу нашей страны".

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