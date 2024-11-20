Политика Боррель сделал заявление о ядерной доктрине рф

2024-11-20 18:26



Символично то, что объявление обновлений совпало с 1000 днем ​​российского полномасштабного вторжения в Украину, считает главный европейский дипломат.

Россия не впервые угрожает абсолютно безответственной ядерной эскалацией. Об этом высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям во вторник, 19 ноября.

"Россия подписалась под принципом, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она никогда не должна вестись. Любые призывы к ядерной войне безответственны, - мы должны называть это тем, чем это есть", - отметил Боррель.



"Мы осуждаем любые ссылки на возможность использования ядерного вооружения. Безусловно, это было сделано намеренно к этой особой дате - 1000 дням полномасштабной агрессии РФ", - отметил главный европейский дипломат.



Он добавил, что Путин не в первый раз делает ставку на ядерное оружие. Кроме того, диктатор создает продовольственный и энергетический кризис и усиливает опасность, используя северокорейские войска на земле Европы.



Соединенные Штаты не намерены изменять свою ядерную политику в ответ на новую доктрину России, расширяющую условия использования ядерного оружия.



Между тем, в России начали строить мобильные убежища для защиты от ядерного удара.