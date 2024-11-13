Политика В ЕС сделали заявление о будущем Украины

2024-11-13 22:15

Поддерживая Украину, ЕС борется за собственную европейскую безопасность и европейские ценности

Победа Украины остается приоритетом для Европейского Союза, который продолжит оказывать военную и финансовую поддержку.

Об этом в Брюсселе во время слушаний в профильных комитетах Европарламента сказала кандидат к назначению на должность высокого представителя ЕС по внешней и политике безопасности, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Укринформ.

"У ЕС есть два неотложных приоритета: российская война против Украины и открытый конфликт на Ближнем Востоке. Победа Украины является приоритетом для всех нас. Ситуация на поле боя очень тяжелая. Именно поэтому мы должны продолжать работать каждый день... с гораздо большей финансовой и военной помощью, которая необходима. Это должно быть подкреплено четким путем Украины к вступлению в Европейский Союз", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что, поддерживая Украину, ЕС борется за собственную европейскую безопасность и европейские ценности, защищает Хартию ООН и ее глобальные принципы.

Каллас также отметила, что конфликт на Ближнем Востоке, разразившийся после террористической атаки против Израиля 7 октября прошлого года, нуждается в урегулировании на основе принципов, находящих поддержку в большинстве стран-членов ЕС.

Это касается необходимости немедленного прекращения огня, безусловного освобождения всех заложников, оказания гуманитарной помощи, это сдержанность сторон и поиск дипломатического решения на основе принципа "двух государств" исходя из того, что право Израиля на существование признается во всем регионе.

"Это будут непростые пять лет. На Европейском континенте продолжается полномасштабная война России против Украины. Вокруг нас формируются автократические коалиции, происходят неизбежные геополитические оползни по всему миру. Такие актеры, как Россия, Китай, Северная Корея, Иран имеют целью изменить международный порядок, основанный на правилах. Я вижу, что Китай и Россия превращают в оружие взаимозависимость и используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозу и реагировать соответственно вместе с нашими партнерами и союзниками, ни на йоту не забывая, кем мы являемся", - подчеркнула Каллас.