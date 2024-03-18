Экономика Экономика Украины восстанавливается - рост ВВП за два месяца 2024 года составил 3,6%

2024-03-18 09:37

Реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за первые два месяца 2024 года составил 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

"Экономика продолжает демонстрировать восстановительный рост. В январе-феврале мы оцениваем рост ВВП на уровне 3,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", – написала она.

По словам Свириденко, этому способствовали несколько факторов, в частности, инвестиционный спрос, благоприятные условия для строительных работ, экспорт сельскохозяйственной продукции, работа украинского морского коридора, расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильность в энергетике.

"Благодаря положительным показателям в ключевых отраслях экономики ожидаем устойчивый рост по итогам всего первого квартала", – добавила первый вице-премьер.