Жизнь фото Рождество по-украински: Когда появилась первая елка в Киеве

2024-12-25 13:34

Когда первая елка появилась в Киеве? Оказывается, впервые елку установили рядом с Александровским католическим костелом в 1850 году. Дело в том, что еще до середины 19 века в Киеве на Рождество и Новый год елки не ставились, они были популярны у простестантов. По преданию, 24 декабря 1513 года вождь немецких протестантов Мартин Лютер, гуляя по лесу, загляделся на маленькую елочку, припорошенную снегом, и решил порадовать своих детей. Он принес елочку домой и украсил ленточками и ватными пушинками. И отсюда и пошла традиция рождественских елок. Позже елки стали украшать яблоками, как напоминание о запретных плодах в Райском саду, и пряниками как напоминание о сладостном таинстве причастия, а верхушку елки стали украшать Вифлеемской звездой. Интересно, что раньше елки в немецких семьях подвешивали к потолку, чтобы разгоряченные танцами и играми дети не свалили ее.

И вот в 1850 году впервые в Киеве елка появилась как раз перед костелом святого Александра. Она так понравилась киевлянам, что очень скоро «немецкие», как их тогда называли, елки вошли в обычай киевлян, елки тогда называли еще рождественскими и ставили их и украшали до Нового года. Украшали елку крымскими яблоками, апельсинами, конфетами, золотыми и серебряными орехами. И только к концу 19 века в богатых семьях в моду вошло украшать елки специальными елочными игрушками.

Первые магазины елочных игрушек появились на Крещатике. Сначала елочные игрушки привозили из-за границы, это были стеклянные игрушки - шары, фрукты, фигурки зверей, ангелы. Были и специальные стеклянные подсвечники для свечей, которые вешались на елку вместо привычных нам гирлянд. Интересная история связана с елочными шарами, почему именно шары столь популярны? А дело в том, что раньше елку обязательно украшали яблоками, но в 1848 году в Германии случился неурожай яблок и стеклодувы города Лауша в Тюрингии выдули свои, стеклянные яблоки, отсюда и пошли елочные шары. В начале ХХ века появились, как их тогда рекламировали, "чудо-свечи, безопасные и без запаха" – так тогда называли бенгальские огни .

Модно тогда было в Киеве делать елочные украшения самим. Уже с середины декабря во многих домах семья в полном составе делала собственные елочные игрушки: из картона, цветной бумаги, лент, атласа и ваты. Михаил Булгаков вспоминал, что в их большой семье все соревновались, кто сделает более красивую снежинку или самую длинную картонную цепь на елку".



Оксана Денисова

Источник: ФБ