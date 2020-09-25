Мир Суд США заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok

2020-09-25 11:14 114

Cуд в США постановил, что администрации президента Дональда Трампа должна либо отложить запрет на скачивание TikTok в американских онлайн-магазинах приложений, либо подать юридические документы в защиту этого шага, сообщает The Hill.

На прошлой неделе Министерство торговли CША издало приказ на запрет скачивания TikTok. Приказ должен был вступить в силу в прошлое воскресенье, но запрет перенесли на неделю.

Ранее TikTok подал судебный иск на отмену запрета, после чего судья окружного суда США по округу Колумбия Карл Николс заявил, что правительство должно подать юридический ответ на запрос TikTok или отложить запрет на скачивание приложения.

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