ВОЙНА В Украине Почти половина украинских беженцев в Норвегии признались, что не хотят возвращаться в Украину

2024-12-31 09:24

Около 47% опрошенных украинских беженцев в Норвегии признались, что не хотят возвращаться в Украину даже по окончании войны, сообщает VG.

Там отметили, что получили результаты опроса среди украинцев, приехавших в страну после начала войны, проведенного Управлением по интеграции и разнообразию (IMDi) Норвегии. Результаты свидетельствуют, что всего 10% украинских беженцев хотят вернуться в Украину.

Также указывается, что в Норвегию из Украины стали чаще приезжать мальчики подростки.

В похожем опросе, опубликованном в январе 2023 года каждый третий украинский беженец говорил, что хочет остаться в Норвегии. Больше половины колебались.

Ранее в Норвегии было отменено автоматическое получение защиты для украинских беженцев из шести областей - Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской.