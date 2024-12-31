Мир На Новый год Землю накроет невероятно мощная магнитная буря

2024-12-31 13:35

31 декабря Землю накроет мощная магнитная буря. Ее уровень составляет 7 баллов, сообщает Space.com.

По данным американского Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований, эта вспышка станет одной из самых мощных в 2024 году, она способна вызвать нарушение радиосвязи в некоторых частях Земли.

Ожидается, что 31 декабря корональные выбросы массы достигнут Земли, это может повлечь за собой мощную магнитную бурю уровня G3 (7 баллов), во время которой возможны незначительные проблемы в электросетях, небольшое влияние на космические корабли и спутники, а также перебои со спутниковой и радионавигацией.

В среду, 1 января, уровень магнитной бури останется еще на высоком уровне в 5 баллов, 2 января - снизится до 3 баллов.

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