ВОЙНА В Украине Впервые в истории Украина полностью остановила транзит российского газа

2025-01-01 16:41

Транзит российского природного газа по территории Украины остановлен. Об этом сообщило Министерство энергетики в среду, 1 января.

"В 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена ​​транспортировка российского природного газа по территории Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров", - говорится в сообщении.

Указано, что сегодня газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Ее инфраструктура была заранее подготовлена ​​к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предполагает именно то, что сегодня сделала Украина", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В свою очередь, российский Газпром признал остановку транзита газа по территории Украины. Действие соответствующего соглашения завершилось 1 января 2025 года.

"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данное соглашение Газпром был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 8:00 МСК подача российского газа для его транспортировки по территории Украины не осуществляется", - отметил российский газовый монополист.

Накануне в ЕС заявили о готовности к прекращению транзита российского газа через территорию Украины. В Еврокомиссии заверили, что европейская инфраструктура достаточно гибкая, чтобы обеспечить снабжение газа альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.