Политика Украина стала полноправным членом Международного уголовного суда

2025-01-02 08:26

Украина приобрела полноправное членство в Международном уголовном суде. Теперь участниками Римского устава МУС являются 125 государств, сообщает Укринформ.

Спикер МУС Фади эль-Абдалл заявил, что теперь Украина имеет право голосовать при утверждении бюджета, принятии изменений, поправок в Римский устав, при выборе судей, будущего прокурора и его заместителей и т.п.

На вопрос об украинском судье в МУС спикер отметил, что вполне возможно, чтобы Украина как участник будет выдвигать кандидатов. Решение будет зависеть от голосования Ассамблеи. Он добавил, что для судей МУС существуют определенные требования к опыту, в частности в международном или уголовном праве.

"Необходимо быть квалифицированным и для высших судейских должностей в родной стране. Также каждые три года проходят выборы шести судей МУС. Поэтому мы, конечно, надеемся, что Украина будет участвовать во всех возможных вариантах сотрудничества и поддержки Международного уголовного суда, включая выдвижение кандидатов на должности судей, а также будет способствовать увеличению количества украинских коллег в МУС", - сказал Фади эль-Абдалл.

Также среди требований к судьям МУС значится свободное владение хотя бы одним из двух официальных языков - английским или французским.

Спикер подчеркнул, что МУС не ведет дел против государств, всегда речь идет об индивидуальной ответственности за преступления. Фади эль-Абдалл объяснил, что Украине не нужно начинать новое расследование в отношении российских военных преступников. Он не исключил, что могут быть инициированы новые дела и обвинения.

Напомним, Римский устав Международного уголовного суда - это международный договор, учредивший МУС. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию - это, в частности, преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечества и военные преступления.

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