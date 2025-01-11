ВОЙНА В Украине Срок добровольного возвращения военных на службу после СЗЧ продлили до 1 марта

2025-01-11 12:29

Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после первого самовольного ухода из воинской части до 1 марта. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующая норма предусмотрена в проекте закона О внесении изменений в закон О воинской обязанности и военной службе об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки, поддержанного 298 народными депутатами.

Законом изменены нормы в Заключительных положениях закона по СОЧ.

Напомним, в конце года президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул военные части или дезертировал.