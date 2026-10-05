ВІЙНА В Україні Затримано агента ворожої спецслужби, який корегував масовані атак по Києву

2026-10-05 13:33

Військові контррозвідники та поліцейські затримали агента ФСБ, який збирав дані про об’єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих атак по Києву у період з 21 до 24 вересня. Про це повідомила СБУ в понеділок, 5 жовтня.

Вказано, що мова йде про військовослужбовця ЗСУ, якого нещодавно мобілізували у Тернопільській області. Невдовзі після призову він самовільно залишив розташування військової частини на Київщині, оселився в одному з хостелів Києва і почав шукати "легкі" заробітки у Телеграм-каналах. У месенджері його завербував російський спецслужбіст і в обмін на обіцянку "швидких" грошей доручив коригувати удари по столиці.

"Зловмисник протягом чотирьох днів відстежував потенційні "цілі", щоб навести на столицю реактивні дрони типу Герань-5 та балістичні ракети. Унаслідок обстрілів, що відбулися у ці дні, загинули та отримали поранення мирні жителі столиці. Також комбіновані обстріли пошкодили житловий сектор у декількох районах міста та пологовий будинок", – йдеться в повідомленні.

Після російських атак агент виходив на місцевість, щоб оглянути наслідки ворожих "прильотів". Також він готував підпали службових авто українських захисників та здійснив розвідвилазку до Полтавської області, щоб з’ясувати ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів.

Співробітники СБУ затримали коригувальника поблизу його тимчасової оселі. У нього виявили два смартфони, з яких він координував свої дії з ФСБ. Також вилучено легкозаймисту суміш, яку він планував використати для підпалу авто українського воїна.

Агенту повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.