Сколько образцов новой техники и боеприпасов было принято на вооружение ВСУ на год

Министерство обороны в 2024 году кодифицировало около 170 образцов боеприпасов отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Подавляющее большинство кодифицированных образцов – боеприпасы разных типов и предназначения для беспилотников.
Отмечается, что отечественные предприятия оборонной отрасли производят боеприпасы по широкой номенклатуре – для всех образцов советского артиллерийского вооружения, танковые выстрелы калибра 125 мм, боеприпасы для стрелкового оружия, ручные гранаты разных типов и назначения, выстрелы для гранатометов.
Также сообщается, что в 2024 году украинские оружейники овладели производством снарядов для артиллерийских систем калибра НАТО - 155 мм.
Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию логистический наземный роботизированный комплекс D-21 украинского производства.