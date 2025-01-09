ВОЙНА В Украине Сколько образцов новой техники и боеприпасов было принято на вооружение ВСУ на год

2025-01-09 10:27

Министерство обороны в 2024 году кодифицировало около 170 образцов боеприпасов отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Подавляющее большинство кодифицированных образцов – боеприпасы разных типов и предназначения для беспилотников.

Отмечается, что отечественные предприятия оборонной отрасли производят боеприпасы по широкой номенклатуре – для всех образцов советского артиллерийского вооружения, танковые выстрелы калибра 125 мм, боеприпасы для стрелкового оружия, ручные гранаты разных типов и назначения, выстрелы для гранатометов.

Также сообщается, что в 2024 году украинские оружейники овладели производством снарядов для артиллерийских систем калибра НАТО - 155 мм.

Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию логистический наземный роботизированный комплекс D-21 украинского производства.

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