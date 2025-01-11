Спорт 21-летний Франко Колапинто получил реальный шанс вернуться в Формулу-1

2025-01-11 13:34

21-летний гонщик Франко Колапинто не смог завоевать место в пелотоне на новый сезон Королевских автогонок. Однако, Альпин готова сделать его резервистом в этом году.

Аргентинец может стать запасным вариантом французской конюшни на случай неудачного старта карьеры в F1 Джека Дуэна, сообщает Motorsport. Последний получил место в кокпите команды после прощания с Эстебаном Оконом. Австралиец дебютировал в чемпионате в последнем гран-при сезона-2024 и финишировал 15-м.

Зато Колапинто посреди прошлого года стал основным в Уильямсе. Аргентинец провел 9 гонок и успел набрать 5 зачетных очков. Лучший финиш таланта - 8-е место в Азербайджане.

В конце сезона слухи связывали Колапинто с рядом команд Формулы-1. В частности, среди претендентов на него якобы были Заубер и даже Ред Булл. Аргентинский гонщик пока остается на контракте с Уильямсом.