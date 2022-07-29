Спорт 35-летний Себастьян Феттель неожиданно заявил о завершении карьеры в Формуле-1

2022-07-29 17:32

Себастьян Феттель заявил о завершении карьеры. Об этом 35-летний немецкий пилот команды Aston Martin сообщил у себя на странице в соцсети.

Четырехкратный чемпион мира заявил, что этот сезон в "королевских гонках" станет для него последним.

"За последние 15 лет мне посчастливилось работать со многими фантастическими людьми в Формуле 1 – их слишком много, чтобы упомянуть и поблагодарить каждого.

Последние два года я был пилотом команды Aston Martin, и, хотя наши результаты были не так хороши, как мы надеялись, сейчас создается все необходимое, чтобы в будущем команда могла выступать на самом высоком уровне.

Мне очень понравилось работать с этими замечательными людьми. Все – Лоуренс, Лэнс, Мартин, Майк, старшие менеджеры, инженеры, механики и остальные члены команды - амбициозные, способные, опытные, преданные и дружелюбные люди.

Я желаю им всего наилучшего. Я надеюсь, что моя работа в прошлом и в этом году окажется полезна для развития команды, которая в будущем сможет побеждать. В последних десяти гонках я, как и прежде, буду в полную силу работать на пользу команды.

Решение уйти в отставку далось нелегко, я много думал об этом. В конце года я возьму ещё немного времени, чтобы подумать, чем я займусь дальше, но мне совершенно ясно, что я хочу проводить больше времени со своей семьей. Но сегодня речь не о прощании. Скорее, речь о том, чтобы сказать спасибо - всем - и не в последнюю очередь болельщикам, без страстной поддержки которых Формула 1 не могла бы существовать", - сказал Феттель.