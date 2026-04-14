До Литви вже почали надходити елементи нових систем протиповітряної оборони NASAMS

2026-04-14 11:28

До Литви почали надходити елементи систем протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва. Про це повідомляє LRT.

Зокрема, військовим передали пускові установки, радари, центри управління вогнем та інше обладнання. На їхній основі планують сформувати нову батарею ППО, котра має посилити наявні можливості протиповітряної оборони.

NASAMS - це система середньої дальності, здатна уражати літаки, вертольоти, безпілотники та крилаті ракети на відстані в кілька десятків кілометрів.

Литва використовує комплекси з 2020 року. Другу батарею країна замовила у 2023-му. Завершити її інтеграцію планують до кінця нинішнього року.

У Збройних силах Литви зазначили, що нова батарея дозволить підвищити ефективність спостереження за повітряним простором, пришвидшити реагування та розширити зону прикриття.

Раніше ЗМІ вже писали, що Литва посилить контроль над повітряним простором та активізує протиповітряну оборону.