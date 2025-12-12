Світ Литва підписала рекордний контракт на придбання у Франції колісних гаубиць Caesar Mk II

2025-12-12 16:46

Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на 252 млн євро з лідером французької оборонної промисловості KNDS France на придбання колісних гаубиць Caesar Mk II. Це друга закупівля таких систем і найбільше придбання Литви у Франції. Про це повідомляє литовське медіа LRT з посиланням на Міноборони Литви.

Міністр національної оборони Робертас Каунас прокоментував вибір придбати саме ці артилерійські системи.

"Вибір Caesar Mk II є важливим кроком у зміцненні оборони Литви та чітким сигналом про розширення співпраці з Францією. Ці сучасні системи нададуть литовській армії більшу мобільність і вогневу потужність, а тісніше партнерство з французьким оборонним сектором зміцнить наші зв'язки з важливим союзником", – заявив урядовець.

Литва буде мати не тільки артилерійські системи, але й повний пакет логістичних та інтеграційних рішень: навчання, тренажери та запасні частини.

Також було підписано угоду про промислове співробітництво, згідно з якою KNDS France інвестує 12 млн євро в будівництво та обладнання ремонтних майстерень у Литві.

Caesar – це самохідна артилерійська установка з 155-мм гарматою, здатна вистрілити шість снарядів на відстань до 40 кілометрів менш ніж за хвилину. САУ перебуває на озброєнні у Франції з 2008 року.