Світ Литва підписала рекордний контракт на придбання у Франції колісних гаубиць Caesar Mk II

2025-12-12 16:46

Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на 252 млн євро з лідером французької оборонної промисловості KNDS France на придбання колісних гаубиць Caesar Mk II. Це друга закупівля таких систем і найбільше придбання Литви у Франції. Про це повідомляє литовське медіа LRT з посиланням на Міноборони Литви.

Міністр національної оборони Робертас Каунас прокоментував вибір придбати саме ці артилерійські системи.

"Вибір Caesar Mk II є важливим кроком у зміцненні оборони Литви та чітким сигналом про розширення співпраці з Францією. Ці сучасні системи нададуть литовській армії більшу мобільність і вогневу потужність, а тісніше партнерство з французьким оборонним сектором зміцнить наші зв'язки з важливим союзником", – заявив урядовець.

Литва буде мати не тільки артилерійські системи, але й повний пакет логістичних та інтеграційних рішень: навчання, тренажери та запасні частини.

Також було підписано угоду про промислове співробітництво, згідно з якою KNDS France інвестує 12 млн євро в будівництво та обладнання ремонтних майстерень у Литві.

Caesar – це самохідна артилерійська установка з 155-мм гарматою, здатна вистрілити шість снарядів на відстань до 40 кілометрів менш ніж за хвилину. САУ перебуває на озброєнні у Франції з 2008 року.

subscriber subscriber

Еще по теме

Збройні сили Литви отримали велику партію новітніх ізраїльських протитанкових ракет Spike

2025-08-30 11:33

Исчезновение солдат США в Литве: раскрылись новые детали ЧП на учениях

2025-03-27 12:30

Литва вышла из международной конвенции о запрете производства и использования кассетных боеприпасов

2025-03-07 09:29

Германия значительно увеличивает количество своего военного контингента в Литве

2025-01-24 14:39

Еще новости в разделе "Світ"

Литва підписала рекордний контракт на придбання у Франції колісних гаубиць Caesar Mk II

2025-12-12 16:46

Таїланд та Камбоджа порушити "перемир'я Трампа" та обмінялися ударами

2025-12-09 08:24

Американський Інститут миру перейменували на честь президента США Дональда Трампа

2025-12-06 10:29

YouTube презентував користувачам нову опцію "Підсумки року" - як працюватиме особистий Recap

2025-12-06 08:25
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Литва підписала рекордний контракт на придбання у Франції колісних гаубиць Caesar Mk II 2025-12-12 16:46
Таїланд та Камбоджа порушити "перемир'я Трампа" та обмінялися ударами 2025-12-09 08:24
Американський Інститут миру перейменували на честь президента США Дональда Трампа 2025-12-06 10:29
YouTube презентував користувачам нову опцію "Підсумки року" - як працюватиме особистий Recap 2025-12-06 08:25