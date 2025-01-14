ВОЙНА В Украине На этой неделе Литва передаст Украине тысячи беспилотников,стоимостью свыше 5 млн евро

2025-01-14 11:30

Вильнюс на этой неделе передаст Киеву 4500 дронов. Общая стоимость беспилотников - 5 млн евро. Об этом сообщила глава минобороны Литвы Довиле Сакалиене в соцсети X.

"Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправит в Украину 4,5 тысяч беспилотников стоимостью 5 миллионов евро", - написала чиновница.

По ее словам, на последнем заседании правительства Литвы была утверждена новая ускоренная процедура передачи государственных активов, которая сократит время на бюрократические процедуры в процессе передачи помощи Украине.

"Литва на стороне Украины!" - резюмировала она.