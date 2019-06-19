Спорт "Заря" узнала соперника по квалификации Лиги Европы

2019-06-19 19:30 111

 

Сегодня, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20. Своего соперника по этому раунду узнала луганская "Заря".

Так, согласно жеребьевке подопечным Виктора Скрипника, который сменил на тренерском мостике команды Юрия Вернидуба, предстоит встретиться с победителем пары "Будучность" (Черногория) - "Нарва Транс" (Эстония).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 25 июля и 1 августа. "Заря" первый матч в турнире проведет в гостях, ответный - в Запорожье.

По итогам сезона-2018/19 луганская команда заняла пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги.

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