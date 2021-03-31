Спорт Казахстан будет пытаться отобрать очки: Шевченко – о матче квалификации ЧМ-2022

2021-03-31 09:53

Сборная Украины еще не побеждала в отборе на катарский мундиаль

Завтра сборная Украины сыграет третий поединок в квалификации чемпионата мира 2022 года. Наша команда в Киеве на "Олимпийском" встретится со сборной Казахстана. Накануне поединка Андрей Шевченко дал пресс-конференцию.

- К сожалению, неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра.

- С учетом того, какие есть проблемы на позиции вингеров, связано ли это с новой тактической схемой команды?

- К каждому сопернику готовимся по-разному. Попробовали две системы, которые работают. Будем видеть, какая подходит лучше под этого соперника.

- Что можете сказать о сборной Казахстана как о команде? Насколько правда, что с Казахстаном будет играть труднее, чем с Францией, ведь давление будет выше?

- Казахстан команда, которая до конца борется. Они играют вторым номером. Завтра будем ждать непростой матч. Перед нами стоит задача – выиграть. Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значения, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача – попасть на чемпионат мира, с первой путевкой или со второго места и с плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинаковая как с Францией, так и с Казахстаном.

- После завтрашнего матча будете ли знать состав, который брать на Евро?

- Что касается Евро, общался с Роберто Манчини на тему того, чтобы УЕФА дала возможность расширить заявочный лист в связи с этой ситуацией и ковидом. Я поддерживаю Манчини, это правильное решение. Мне такие инициативы подходят. Что касается подготовки на Евро, я думаю, что сейчас нет смысла об этом говорить, еще есть время. Посмотрим концовку сезона и как восстанавливаются игроки, которые получили травмы. Исходя из этого будем делать расширенный лист, а потом заявочный лист.

Напомним, Украина в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью 1:1 с Францией в Париже и с Финляндией в Киеве. Казахстан же в Нур-Султане уступил французам 0:2.