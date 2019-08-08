Спорт Лига Европы: Сегодня "Мариуполь" принимает в Одессе голландский "АZ"

2019-08-08 15:46 168

В прошлом сезоне "АZ" занял четвертое место в чемпионате Голландии, как и "Мариуполь" в Украине. В этом сезоне голландцы мощно стартовали, добились нескольких разгромных побед и ни разу не проиграли. Мариупольцы в Премьер-лиге играли совсем немного и не особо результативно - проиграли дебютантам из Колоса, одолели "Александрию". Нынешний поединок в ЛЕ для укранского клуба станет настоящей проверкой на прочность.

Сегодня украинская команда "Мариуполь"примет на чтадтионе Черноморца в Одессе  соперника по третьему раунду квалифкации Лиги Европы - голландский  "АZ". Смотреть поединок можно сегодня, он начнется в 20.00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне "АZ" занял четвертое место в чемпионате Голландии, как и "Мариуполь" в Украине.

Для клуба из Алкмаара сезон начался вторым раунда отбора еврокубка, где голландцы без проблем справились с "Хаккеном" в двух матчах – 0:0 и 3:0. В национальном чемпионате АЗ также стартовал с разгромной победы над "Фортуной" 4:0. Так что, в новом сезоне команда Арне Слота не только не проигрывала, но и не пропускала.

"Мариуполь" пока играл только в украинской Премьер-лиге. В первом туре мариупольцы проиграли дебютантам из "Колоса", после чего справились с бронзовым призером прошлого сезона "Александрией". Команда Александра Бабича еще входит в сезон, поэтому сегодня им будет непросто против опытных еврокубковых бойцов из Голландии.

"Мариуполь" – "АZ"

Когда: 8 августа, 20:00

Где: Одесса, "Черноморец"

Раунд: Лига Европы, третий квалификационный раунд

 

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