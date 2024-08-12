ВОЙНА В Украине Оккупанты в авральном режиме пытаются защитить Керченский мост старыми баржами

2024-08-12 12:28

Рашисты в авральном режиме выставляют баржи и дополнительные системы противовоздушной обороны у Керченского моста. Об этом сообщили представители партизанского движения АТЕШ.

"Вдоль моста баржи выставляют в два ряда, а по всему периметру забивают сваи для возведения новых заграждений", - сообщили представители сопротивления.

По их словам, таким образом оккупанты пытаются оградить Керченский мост от возможных атак морских дронов.

По информации партизан, на днях на мост завезли дополнительные системы противовоздушной обороны, а также оборудовали мобильные пункты ПВО.

Четыре больших десантных корабля, которые минируют вход в гавань у Новороссийского морского порта в Краснодарском крае обнаружили партизаны.