Спорт Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала 100-ю победу на турнирах Большого шлема

2025-01-17 14:35

В рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина одержали победу над своими оппонентками.

Более того, для Ястремской эта победа стала 20-й в рамках турниров серии Grand Slam. Интересно, что именно австралийское первенство для одесситки является самым успешным, здесь оно выиграло уже 10-й свой матч.

А для Элины Светолиной эта победа стала №100 на четверке крупнейших турниров тенниса. В Австралии для Элины это 27 виктория, лучший ее результат на Ролан Гаррос (29 побед), на Уимблдоне она имеет 20 выигранных матчей и еще 24 на US Open.

Украинки с наибольшим количеством побед на Grand Slam