Спорт Элина Свитолина прокомментировала тяжелую победу над шестой ракеткой мира на Олимпиаде

2024-07-30 14:32

Теннисный матч против Джессики Пегулы сложился очень тяжело для Элины Свитолиной. Об этом рассказала самая украинская теннисистка.

По словам нашей спортсменки, ей пришлось менять темп игры, чтобы одержать волевую победу, после первого проигранного сета в матче.

"Первый сет был очень сложен. К сожалению, я не смогла использовать свои шансы, хоть они были. Но во втором сете я просто сказала себе, что нужно сражаться, нужно отдать все силы, чтобы вернуться в матч. И мне это удалось. Я очень рада, что смогла вернуться и отыграть второй и третьи сети на очень высоком уровне.

Когда играешь с игроком топ-уровня, всегда нужно менять темп, более агрессивно играть. И потому, когда я проиграла первый сет, я была недалеко от своей игры, но нужно было еще более агрессивно играть. Во втором сете я себе сказала, что нужно это делать и не просто бегать, но и играть очень агрессивно и сражаться за каждый мяч.

Я поняла, пожалуй, после матч-пойнта. Потому что когда ты сконцентрирован, когда ты отдаешь все свои силы, и когда ты играешь против топ-игрока, ты не можешь думать о выигрыше, что ты уже лидируеш. Надо бороться, нужно фокусироваться на каждом пойнте. И я думаю, что сегодня мне это очень помогло.

Была невероятная поддержка сегодня. Несколько раз тоже мурашки проходили по телу. Это реально очень круто, и я очень благодарна французским болельщикам, что они так поддержали меня сегодня. Это тоже мне сегодня помогло вернуться в матч и играть сильнее, играть лучше", - рассказала Свитолина в комментарии Суспільне Спорт.