Спорт Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую пытались депортировать из США

2025-03-10 10:27

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней в аэропорту США после прибытия для участия в турнире в Индиан-Уэллсе.

По словам спортсменки, ее могли депортировать из страны из-за внезапных проблем с документами.

"Я летела в Штаты по маршруту Ницца - Стамбул, Стамбул - Сан-Франциско, и по прилету меня хотели депортировать в Украину, потому что кто-то через Интерпол официально подал заявление в США, что мой паспорт с визой утерян. На самом деле это не так, мой паспорт был у меня на руках и вообще никогда не терялся.

Я провела четыре часа в аэропорту в полиции, дожидаясь каких-то результатов. По закону, в США если паспорт считается в системе утерянным, то американская виза становится автоматически недействительной. Мне ее зачеркнули и, честно говоря, я думала что все, приплыли, улетаем назад. Хотя на самом деле виза у меня была еще на два года.

Через четыре часа мне дают бумажку, в которой указано, что я могу находиться в США шесть месяцев, после чего визу нужно переделать. Было нервно и напряженно, прямо как в фильмах. Самое интересное, что в системе они не видели, от кого поступила информация, что мой паспорт утеряли. Спасибо американцам, что впустили, а то сейчас я просто могла бы сидеть уже дома", - приводит слова Ястремской BTU.

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