ВОЙНА В Украине СБУ перекрыла сеть нелегальной продажи оружия в четырех регионах Украины

2025-01-20 10:27

Правоохранители провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия в четырех регионах Украины и задержали 15 дельцов, сообщает СБУ.



"Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом Огнище, партия осколочных гранат и взрывчатка", - говорится в сообщении.



Так, в Киевской области был задержан 31-летний местный житель и четыре его сообщника, торговавшие "трофейным" оружием. Оно было вывезено из районов бывших боев на востоке.



Также в Киевской области нейтрализованы еще две преступные группировки, пытавшиеся подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами разного калибра.



В Одессе задержан делец, намеревавшийся продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты. У него изъят почти 1 кг тротила, собственноручно произведенная взрывчатка и партия гранат Ф-1 и РГД.



В Чернигове правоохранители задержали трех участников преступной группы, подыскивавших клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.



В Луцке на попытке продажи гранат криминалитету разоблачен местный житель.



Задержанным объявлено подозрение по статье о незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины). Им грозит до 7 лет тюрьмы.