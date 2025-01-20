ВОЙНА В Украине СБУ перекрыла сеть нелегальной продажи оружия в четырех регионах Украины

2025-01-20 10:27

Правоохранители провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия в четырех регионах Украины и задержали 15 дельцов, сообщает СБУ.

"Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом Огнище, партия осколочных гранат и взрывчатка", - говорится в сообщении.

Так, в Киевской области был задержан 31-летний местный житель и четыре его сообщника, торговавшие "трофейным" оружием. Оно было вывезено из районов бывших боев на востоке.

Также в Киевской области нейтрализованы еще две преступные группировки, пытавшиеся подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами разного калибра.

В Одессе задержан делец, намеревавшийся продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты. У него изъят почти 1 кг тротила, собственноручно произведенная взрывчатка и партия гранат Ф-1 и РГД.

В Чернигове правоохранители задержали трех участников преступной группы, подыскивавших клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.

В Луцке на попытке продажи гранат криминалитету разоблачен местный житель.

Задержанным объявлено подозрение по статье о незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины). Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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