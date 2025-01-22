Жизнь В Черкасской области задержали экс-начальника ТЦК за взятку в 2 тыс долларов действующему начальнику ТЦК

2025-01-22 11:28

Правоохранители задержали экс-начальника одного из районных ТЦК и СП Черкасской области. Ему объявлено подозрение в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона на своем Telegram-канале.

"Подозреваемый предоставил неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов действующему начальнику РТЦК и СП в Черкасской области за взятие на военный учет военнообязанного офицера запаса, а также изготовление и выдачу последнему военно-учетному документа с последующим избежанием мер по его призыву на военную службу", - говорится в сообщении.

Начальник указанного РТЦК и СП сейчас же сообщил правоохранителям о предложении неправомерной выгоды.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после предоставления неправомерной выгоды. В настоящее время мужчина находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 302 тыс. грн.

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