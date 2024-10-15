ВОЙНА В Украине Задержана группа подростков, которая по заказу рашистов поджигала объекты Укрзализныци

2024-10-15 10:26

СБУ и Нацполиция задержали группу несовершеннолетних, которые по заказу рашистов жгли объекты Укрзализныци на Черниговщине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Враги действовали через 15-летнего жителя Нежинского района. Юноша активно искал "легкие заработки" на Телеграмм-каналах, из-за чего попал в поле зрения российских спецслужб.

Фигурант вовлек в подрывную деятельность двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.

Для выполнения задач подростки сначала устанавливали геолокацию железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью воспламеняющейся смеси.

Таким образом они повредили релейный шкаф, отвечающий за безопасное движение поездов на стратегически важном участке железной дороги.

Правоохранители задержали всех четырех поджигателей по горячим следам, а вместо денег из рф им грозит пожизненное заключение.