ВОЙНА В Украине В Ровенской области будут судить бизнесмена, организовавшего незаконную переправку мужчин за границу

2024-03-07 15:37

Обвинительный акт в отношении директора транспортного предприятия, организовавшего незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины, передан в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ровенщины.

Сообщается, что 39-летний житель Ровенского района, осуществлявший международные пассажирские перевозки, во время военного положения наладил схему выезда из страны мужчин мобилизационного возраста. Имея электронную цифровую подпись и доступ к системе Шлях, вносил в нее данные уклоняющихся под видом водителей-международников, инструктировал их по особенностям пересечения границы и предоставлял микроавтобусы фирмы для выезда за границу.

Таким образом с января по июнь 2023 года предприниматель организовал незаконный выезд за пределы Украины 19 клиентов. Почти все они пересекали границу в пункте пропуска Краковец, оставляя предоставленный им транспорт в заранее оговоренных местах.