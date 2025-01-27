ВОЙНА В Украине За неделю рашисты нанесли почти 2 тысячи дроново-бомбовых ударов по Украине

2025-01-27 10:27

За неделю рашисты нанесли по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины удары с применением около 1250 авиационных бомб и более 750 ударных дронов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"За прошедшую неделю Украина подверглась сотням российских атак различными типами оружия: около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет разных типов", - сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что только решительность может приостановить таких террористов. Заверил, что украинская сторона постоянно работает с партнерами, чтобы увеличить возможности нашей обороны и снизить способность России терроризировать Украину.

"Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное - все делать в единстве и решительно защищать жизнь", - добавил Зеленский.

Напомним, в конце декабря Зеленский обратился в США и Европу, напомнив им об обещании поставить значительное количество систем ПВО в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в НАТО.