Мир После четырех лет расследования с Мэрилина Мэнсона сняли все обвинения в делах о сексуальном насилии

2025-01-28 11:30

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хохман заявил, что музыканту Мэрилину Мэнсону не предъявлены обвинения в делах, связанных с сексуальным и домашним насилием. Об этом сообщает New York Post.

Решение стало результатом четырехлетнего расследования, проведенного опытными прокурорами и детективами.

"Мы определили, что обвинения в домашнем насилии не подпадают под действие срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии вне разумных сомнений", - заявил Хохман.

56-летний музыкант обвинялся в изнасиловании, сексуальном насилии, пытках и психологическом принуждении более десяти женщин, среди которых и его бывшая жена, актриса Эван Рейчел Вуд.

"Мы признаем и приветствуем мужество и стойкость откликнувшихся женщин, чтобы рассказать о случившемся, и поделиться своим опытом, и мы благодарим их за сотрудничество и терпение во время расследования", - отметил прокурор.

Напомним, в конце 2020 года женщины публично обвинили Мэрилина Мэнсона в сексуальном и психологическом насилии, а также разных формах устрашения. Однако расследование не привело к судебным обвинениям.