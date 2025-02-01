Мир Трамп подписал мировое соглашение с Meta - компания выплатит ему 25 млн долларов

2025-02-01 14:36

Президент США Дональд Трамп подписал мировое соглашение с Meta. Теперь компания выплатит ему около 25 млн долларов, сообщает американский телеканал CNN.

Из этой суммы 22 млн долларов пойдут в фонд для будущей президентской библиотеки Трампа, а остальная сумма - на гонорары адвокатам и другим истцам.

СМИ уточняет, что соглашение было заключено после того, как Марк Цукерберг пытался войти в доверие Трампу после его победы на выборах 2024 года. Бизнесмен пожертвовал один миллион долларов на инаугурацию нового президента, а затем присутствовал на нем вместе с членами Кабинета министров.

Цукерберг также смягчил новые правила модерации контента в Facebook, Instagram и Threads, отказавшись от партнерства с посторонними группами по проверке фактов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мадонна подвергла критике Трампа за ограничение доступа трансгендерных лиц к службе в армии

2025-02-01 11:33

После нового указа Дональда Трампа самая популярная криптовалюта упала ниже психологической отметки

2025-02-01 09:32

Опросы опровергли заявление Трампа о желании населения Гренландии присоединиться к США

2025-01-31 16:44

Пентагон начал расследование в отношении генерала Марка Милли - могут лишить звания и всех регалий

2025-01-31 13:30

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп подписал мировое соглашение с Meta - компания выплатит ему 25 млн долларов

2025-02-01 14:36

Опросы опровергли заявление Трампа о желании населения Гренландии присоединиться к США

2025-01-31 16:44

Новый президент Сирии Ахмед аль-Шараа затребовал от рф выдачи беглого Башара Асада и его ближайших соратников

2025-01-31 12:29

Все билеты на Евровидение 2025 года сегодня раскупили всего за 7 минут

2025-01-30 14:33
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Трамп подписал мировое соглашение с Meta - компания выплатит ему 25 млн долларов 2025-02-01 14:36
Опросы опровергли заявление Трампа о желании населения Гренландии присоединиться к США 2025-01-31 16:44
Новый президент Сирии Ахмед аль-Шараа затребовал от рф выдачи беглого Башара Асада и его ближайших соратников 2025-01-31 12:29
Все билеты на Евровидение 2025 года сегодня раскупили всего за 7 минут 2025-01-30 14:33