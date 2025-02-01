Мир Трамп подписал мировое соглашение с Meta - компания выплатит ему 25 млн долларов

2025-02-01 14:36

Президент США Дональд Трамп подписал мировое соглашение с Meta. Теперь компания выплатит ему около 25 млн долларов, сообщает американский телеканал CNN.

Из этой суммы 22 млн долларов пойдут в фонд для будущей президентской библиотеки Трампа, а остальная сумма - на гонорары адвокатам и другим истцам.

СМИ уточняет, что соглашение было заключено после того, как Марк Цукерберг пытался войти в доверие Трампу после его победы на выборах 2024 года. Бизнесмен пожертвовал один миллион долларов на инаугурацию нового президента, а затем присутствовал на нем вместе с членами Кабинета министров.

Цукерберг также смягчил новые правила модерации контента в Facebook, Instagram и Threads, отказавшись от партнерства с посторонними группами по проверке фактов.