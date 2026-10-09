Політика Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що війна рашистів проти України зайшла в "стратегічний глухий кут"

2026-10-09 11:31

Війна між росією та Україною зайшла в "стратегічний глухий кут", і можливостей її завершення за допомогою дипломатії поки не видно. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Kathimerini.

За його словами, вийти з поточної ситуації можна або шляхом переговорів, або через ескалацію з однієї або з обох сторін.

"На жаль, схоже, що війна триватиме вже п’ятий рік, хоча початковий план був іншим. Не думаю, що таким був задум Путіна щодо цієї війни, тож усе пішло не за його сценарієм. І зараз, на жаль, ситуація нагадує стратегічний глухий кут, що є небезпечним явищем. Вихід зі стратегічного глухого кута можливий лише двома шляхами: а) через укладення угоди шляхом переговорів або б) через ескалацію з боку однієї чи обох сторін, що зрештою вийде за межі початкового конфлікту. Наразі перспектив для врегулювання шляхом переговорів не спостерігається", – заявив Рубіо.

За його словами, США готові відігравати конструктивну роль, якщо з’явиться можливість для дипломатичного рішення.

"Ми готові відігравати будь-яку можливу роль, щоб сприяти цьому процесу. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але поки що досягти успіху не вдалося. Росіяни визначають перемогу як повний контроль над Донецькою областю. Вони неодноразово заявляли про це як про свою мету та продовжують наголошувати на цьому. Для України ж така умова є абсолютно неприйнятною", – зазначив він.

Рубіо додав, що у США з великим занепокоєнням стежать за ризиками ескалації війни.

"Лише вчора у Чорному морі було здійснено атаку на судна з використанням скоординованого удару безпілотників. Нас також турбує ймовірність вчинення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під контролю", – сказав він.

Держсекретар заявив, що є чіткі ознаки наміру Росії використати майбутню зиму для знищення того, що залишилося від української енергосистеми, і таким чином змусити Україну капітулювати. Водночас Україна посилила здатність завдавати далекобійних ударів углиб території РФ.

"Тож ми поділяємо це занепокоєння. Весь світ сприймає цю ситуацію як таку, що може перерости в масштабніший конфлікт. Ми готові сприяти пошуку шляхів до врегулювання шляхом переговорів та продовжуємо вивчати будь-які можливості для цього. Ми вважаємо, що це пішло б на користь і РФ, і Україні, однак поки що досягти цього не вдається", – резюмував Рубіо.