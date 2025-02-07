Жизнь Опрос показал, что украинцы продолжают верить в победу, но сильно устали от войны

2025-02-07 16:44

Большинство опрошенных украинцев (69%) продолжают верить в способность Украины отразить нападение россии. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Вера в победу Украины за последний год существенно не изменилась, у 24% опрошенных она увеличилась, у 23% уменьшилась, у 49% - не изменились.

Социологи отмечают, что перспективы завершения войны выглядят достаточно размытыми и неопределенными, украинцы находятся в постоянном напряжении. Независимо от возраста, пола и региона, респонденты устали, ощущается много апатии. Боевой подъем, который возник в начале войны, пока несколько погас.

"В целом стоит говорить не столько о вере в победу, сколько о желании веры в победу. Все чаще звучит нарратив о скорейшем окончании войны любым способом. Само определение победы также претерпело изменения - теперь это уже не о возвращении к границам 1991 года, а скорее об окончании острой фазы войны и прекращении продвижения врага вглубь страны", - заявили авторы исследования.