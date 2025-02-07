Жизнь Опрос показал, что украинцы продолжают верить в победу, но сильно устали от войны

2025-02-07 16:44

Большинство опрошенных украинцев (69%) продолжают верить в способность Украины отразить нападение россии. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Вера в победу Украины за последний год существенно не изменилась, у 24% опрошенных она увеличилась, у 23% уменьшилась, у 49% - не изменились.

Социологи отмечают, что перспективы завершения войны выглядят достаточно размытыми и неопределенными, украинцы находятся в постоянном напряжении. Независимо от возраста, пола и региона, респонденты устали, ощущается много апатии. Боевой подъем, который возник в начале войны, пока несколько погас.

"В целом стоит говорить не столько о вере в победу, сколько о желании веры в победу. Все чаще звучит нарратив о скорейшем окончании войны любым способом. Само определение победы также претерпело изменения - теперь это уже не о возвращении к границам 1991 года, а скорее об окончании острой фазы войны и прекращении продвижения врага вглубь страны", - заявили авторы исследования.

subscriber subscriber

Еще по теме

Александр Сырский рассказал, какие задачи поставил украинским военным на февраль

2025-02-04 12:27

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил о новых целях военной агрессии рашистов

2025-02-03 16:41

Владимир Зеленский уверен, что в случае мирных переговоров участвовать также должны представители ЕС

2025-02-03 14:39

The Times обнародовала четыре наиболее реалистичных сценария завершения войны в Украине

2025-01-29 16:41

Еще новости в разделе "Жизнь"

Опрос показал, что украинцы продолжают верить в победу, но сильно устали от войны

2025-02-07 16:44

В Украине зафиксирован первый случай лишения водительских прав за неуточнение данных в ТЦК

2025-02-07 12:29

Сегодня отключения света действуют в восьми регионах Украины - граждан просят не использовать мощные электроприборы

2025-02-06 14:37

фото Справу проти Онищенка замовили в США

2025-02-05 16:07
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Опрос показал, что украинцы продолжают верить в победу, но сильно устали от войны 2025-02-07 16:44
В Украине зафиксирован первый случай лишения водительских прав за неуточнение данных в ТЦК 2025-02-07 12:29
Сегодня отключения света действуют в восьми регионах Украины - граждан просят не использовать мощные электроприборы 2025-02-06 14:37
фото Справу проти Онищенка замовили в США 2025-02-05 16:07