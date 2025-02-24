Спорт Карло Анчелотти откровенно поделился мыслями о шансах Реала на чемпионство

2025-02-24 12:35

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о шансах команды на чемпионство.

По словам итальянца, его подопечным нельзя позволять себе ошибаться, ведь тогда о трофее можно забыть.

«Этот матч пройдет в чрезвычайно важный момент сезона. Мы хорошо проявили себя в игре против Манчестер Сити и хотим повторить это. Мы достигли точки, где не можем позволить себе потерять очки. Ла Лига очень конкурентная, и каждая игра может иметь решающее значение для завершения кампании на хорошей позиции».

Также опытный специалист отметил, что в последних матчах удача была не на стороне его команды.

«Нам немного не повезло. В последних трех матчах мы играли достаточно хорошо. Мы играли намного лучше Атлетико и Эспаньол. То же касается Осасуны, где мы были близки к победе вдесятером.

Мы должны продолжать в том же духе. Если вы хорошо играете и демонстрируете хороший настрой, то получите вознаграждение в виде результата», - сказал Анчелотти.

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